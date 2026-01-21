Новосибирский рыбак на 46-градусном морозе спас косулю от мучительной смерти

В Болотнинском районе Новосибирской области рыбак спас косулю, замерзавшую на реке при экстремальном морозе. Подробности рассказал 360.ru он сам.

Семнадцатого января Роман отправился на рыбалку к реке Ояш и при температуре около −46 градусов заметил животное, почти не подававшее признаков жизни. Косуля была ослаблена и мужчине стало жалко животное.

«Ребенок замерзает, сейчас в палатку потащу. Маленькая, орет, бедная. Сейчас потащу в палатку. Жалко так, бедная», — говорит рыбак на видео.

Роман решил не оставлять косулю на морозе и перенес в рыбацкую палатку. Там он развел горелку и зажег свечи, чтобы создать тепло.

После этого мужчина отвез животное домой и разместил в теплом сарае. За ночь состояние косули заметно улучшилось, а уже на следующий день ее выпустили обратно в дикую природу.

