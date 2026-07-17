Синоптик Леус: ночь на 17 июля в Москве стала самой холодной с начала месяца

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала июля. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали минимальную температуру +10,4°C. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«В списке самых холодных дней с начала лета прошедшая ночь заняла четвертое место, уступив ночам 1, 3 и 26 июня», — отметил он.

Синоптик отметил, что на других метеостанциях температурные значения колебались от +9 в Тушине до +11,5 градусов в Балчуге. В Новой Москве самый низкий показатель зафиксировали в Михайловском — столбик термометра опускался до +7.

Самым холодным местом на территории Подмосковья стала метеостанция в Приокско-Террасном заповеднике — температура там опускалась до +5,5 градусов. Теплее всего было в Серебряных Прудах, где столбики термометров не упали ниже +11,4.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что к выходным в Москву и Подмосковье придет тепло.