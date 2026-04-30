Ночь на 1 мая в Москве и Подмосковье будет холодной

Ночь на 1 мая в столичном регионе выдастся холодной — от -4 до +1 в области и около нуля в Москве. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

При этом, по ее словам, после этого начнет резко теплеть, и днем 3 мая температура поднимется до +19 градусов, никаких осадков не ожидается. В понедельник погода будет такой же, как в воскресенье, но может добавиться небольшой дождь.

Атмосферное давление останется в пределах нормы, от 748 до 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во второй декаде мая из-за арктического воздуха снова похолодает, а в третьей произойдет «резкий кувырок» в сторону летней погоды.