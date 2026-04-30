Москвичей предупредили о «резком кувырке» в сторону лета в конце мая

По-настоящему теплые дни установятся в столице только в третьей декаде мая. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «резкий кувырок» в сторону лета погода в Москве сделает в конце следующего месяца — температура в этот период установится в соответствии с климатической нормой.

«Капризы небесной канцелярии останутся позади. Будто кто-то щелкнет выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета», — подчеркнул специалист.

В мае жителей столицы ждет погода, близкая к норме. Сейчас она составляет для города +18,4 градуса днем и +7,6 градуса — ночью. Также прогнозируются дожди. Во второй декаде месяца из-за прорыва арктического воздуха в мегаполис нагрянут «черемуховые» холода.

Тишковец обратил внимание, что в этот период выпадет в 1,5-2 раза больше осадков по сравнению с нормой. Как раз в это время в Москве будет цвести черемуха.