Депутат Буцкая: для увеличения рождаемости власти должны разбираться в проблемах каждой семьи

В 2024 году в России зафиксировали исторический минимум рождаемости. Чтобы решить эту проблему, власти должны разбираться в ситуации конкретных семей, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в эфире радио Sputnik.
В первом полугодии в стране родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше прошлогодних показателей. По словам депутата, эти цифры «абсолютно ужасные». Сейчас задача властей — из множества мер поддержки находить именно те, которые уже в следующем году помогут конкретной семье родить ребенка.
Буцкая отметила, что демографический кризис в России связан с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.
Шойгу рассказал об отказе Украины от прекращения ударов по объектам энергетики
Число ДТП снизилось на 3% в Подмосковье с начала года
«Проснулся от взрыва». Местный житель — о том, как в Новой Москве сбили БПЛА
Электронные книги возглавили топ продаж перед 1 сентября в Москве и области
Итоги выборов в Совет депутатов округа подвели в Луховицах
Пристройку к школе № 29 в Подольске возведут к 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте