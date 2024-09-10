Депутат Буцкая: для увеличения рождаемости власти должны разбираться в проблемах каждой семьи

В 2024 году в России зафиксировали исторический минимум рождаемости. Чтобы решить эту проблему, власти должны разбираться в ситуации конкретных семей, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в эфире радио Sputnik.

В первом полугодии в стране родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше прошлогодних показателей. По словам депутата, эти цифры «абсолютно ужасные». Сейчас задача властей — из множества мер поддержки находить именно те, которые уже в следующем году помогут конкретной семье родить ребенка.

Буцкая отметила, что демографический кризис в России связан с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.