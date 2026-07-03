Нижегородцев предупредили о жаркой погоде на выходных

В предстоящие выходные жителей Нижнего Новгорода ждет по-летнему теплая, но неустойчивая погода с температурой воздуха до +30 градусов. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, характерной особенностью выходных станут кратковременные дожди. Об этом сообщил сайт newsnn.ru .

В субботу, 4 июля, дневной максимум составит около +27 градусов. В первой половине дня синоптики обещают нижегородцам преимущественно солнечную погоду. Осадки ожидаются ближе к вечеру. Ночью столбики термометров опустятся до комфортных +17 градусов.

В воскресенье, 5 июля, станет еще жарче — воздух прогреется до +30 градусов, что станет пиковым значением за уикенд. Дожди в этот день пройдут преимущественно ночью и под утро. Затем, с 06:00 до 15:00, ожидается облачная погода без существенных осадков, после чего дожди вернутся ближе к вечеру. Ночная температура на воскресенье составит около +20 градусов.