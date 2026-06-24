Нижегородцам напомнили о правилах оказания помощи пассажиру, которому стало плохо в метро

Жителям Нижнего Новгорода напомнили о правилах оказания помощи пассажиру, которому стало плохо на станции метро или в вагоне поезда. Об этом написало ИА «Время Н» .

Если человеку стало плохо на станции, необходимо: сообщить об этом дежурному по станции; воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать скорую медицинскую помощь.

Оставлять пассажира в таком состоянии одного не рекомендуется.

Если же кому-то стало плохо в вагоне, надо связаться с машинистом и сообщить ему номер вагона. На следующей станции пострадавшего будут ждать медики.

Экстренные службы Нижегородской области — 112, 103.

Кстати, накануне на станции «Чкаловская» женщине стало плохо, она упала на рельсы при выходе из вагона. Ей оказали помощь и доставили в больницу с травмами средней тяжести.