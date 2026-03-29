Нижегородский профессор Золотых поразмышлял, угрожает ли миру восстание роботов

Профессор, доктор физико-математических наук, директор Института ИТММ ННГУ им. Лобачевского Николай Золотых на научном лектории в ИЦАЭ Нижний Новгород обсудил вопросы, связанные с будущим искусственного интеллекта и его влиянием на человечество. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Искусственный интеллект стал важной частью жизни человека и помогает решать как повседневные задачи, так и вопросы бизнеса, управления городом и медицины. Однако несмотря на впечатляющие возможности современных моделей ИИ, таких как ChatGPT, сравнение их с человеческим мозгом остается спорным. Человеческий мозг и ИИ работают совершенно по-разному, и их взаимодействие можно сравнить с встречей двух миров: одного — быстрого, мощного и безэмоционального, а другого — гибкого, креативного и чувственного.

Однако человеческий мозг — это не просто биологический компьютер. Его сила заключается в способности к интуитивному мышлению, оценке контекста и принятию решений в нестандартных ситуациях. Человек может мгновенно оценить обстановку, предвидеть последствия, опираясь на жизненный опыт, эмоции и воображение. Там, где данные неполны или противоречивы, человеческий интеллект проявляет гибкость, недоступную алгоритмам.

Искусственный интеллект превосходит человека в скорости обработки информации и объеме памяти, не будучи ограничен рамками одной жизни. Однако он лишен способности испытывать эмоции, понимать моральный выбор и делать человеческие поступки. Как отмечает эксперт Николай Золотых, мы вступаем в новую эру эволюции — эру искусственного интеллекта, создавая по сути бессмертную форму разума, но не для себя.