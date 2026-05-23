Нижегородская область подписала соглашение об экономическом сотрудничестве со странами Латинской Америки

На площадке ЦИПР заключили соглашение о расширении экономического сотрудничества между Нижегородской областью и странами Латинской Америки. Об этом сообщил сайт «Время Н».
Документ скрепили подписями директор АНО «КРПП НО» Иван Разуваев и генеральный директор Ассоциации «Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки» Татьяна Машкова.
Соглашение будет способствовать реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Оно предусматривает развитие торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия.
