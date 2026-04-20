Нижегородская Госавтоинспекция разъяснила порядок восстановления водительских прав в случае их утери. Специалисты рекомендуют не затягивать с этим процессом, чтобы не только вернуть документ, но и обезопасить свои персональные данные от возможного мошенничества. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Первым делом стоит обратиться в полицию и написать заявление об утере удостоверения. Этот шаг не является обязательным, однако он поможет защитить вас, если документ попадет в чужие руки.

Далее необходимо подать заявление на замену водительских прав. Сделать это можно в любом удобном подразделении Госавтоинспекции или через портал «Госуслуги», где также доступна оплата государственной пошлины.

Отдельно стоит вопрос о медицинской справке. Ее предоставление не является обязательным, но влияет на срок действия нового удостоверения: при наличии справки права выдадут на 10 лет, без нее — на срок, который оставался у предыдущего документа.

В назначенное время нужно явиться в подразделение Госавтоинспекции с паспортом и, при наличии, медицинской справкой. После фотографирования вам выдадут новое водительское удостоверение.