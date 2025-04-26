Ниже нормы. Россиян предупредили о резком похолодании на майские праздники

Синоптик Вильфанд: похолодание в России захватит начало майских праздников

Фото: РИА «Новости»

Резкое похолодание в России захватит начало майских праздников. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура уже начала снижаться и на выходных приблизится к мартовским показателям. По словам метеоролога, к началу майских праздников потепления ждать не стоит.

«Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы», — сказал Вильфанд.

В первый майский день 2025 года ожидается не больше плюс 10 градусов, что на четыре-пять градусов ниже обычных показателей этого месяца. В ночь на 2 мая будет от нуля до плюс пяти. Повышение температуры начнется 3 и 4 мая. В эти дни ожидается 11-16 градусов тепла.

Ранее москвичей предупредили о надвигающихся заморозках и мокром снеге.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте