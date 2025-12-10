Нилов призвал проверить законность продажи никотиновых пластинок

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросил Генпрокуратуру и Роспотребнадзор проверить законность продажи никотиновых пластинок. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Если вейповые „парилки“ и обычные сигареты — зло, которое не особенно скрывается, то никотиновые пластинки в среде детей для многих родителей — явление новое и практически неконтролируемое», — отметил Нилов.

Производители утверждают, что их продукция легальна и не требует обязательной акцизной маркировки, сказал депутат. В результате пластинки свободно продаются, в том числе через онлайн-магазины и службы доставки.

Подростки массово покупают их и подвергают свое здоровье риску, употребляя неизвестную химическую смесь, которая быстро всасывается через слизистую рта.

«Широкое и бесконтрольное распространение такой продукции среди подростков вызывает серьезные опасения за их здоровье, а также свидетельствует о возможном нарушении действующего законодательства», — подчеркнул Нилов.

В обращении он указал, что по закону никотиновые пластинки считаются никотинсодержащей продукцией.

Ранее Нилов призвал внедрить обязательную маркировку для вредных продуктов ради улучшения здоровья россиян. Депутат предложил ввести контрастную маркировку, которая будет указывать на превышение норм сахара, соли, насыщенных жиров и калорийности.