Нилов объяснил причины отклонения законопроекта о выплатах за долгий брак

Депутат Нилов: выплаты за долгий брак уже есть в некоторых регионах

Законопроект о выплатах за продолжительный брак не поддержали потому, что в ряде регионов России подобная мера уже действует. Об этом в интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Однако депутат отметил, что в некоторых субъектах такого поощрения нет, так как «бюджет не позволяет».

«Почему люди, если они проживают не в тех регионах, где такие меры могут быть оказаны, где такой знак внимания оказывается по случаю продолжительной совместной жизни, почему они должны страдать», — заявил Нилов.

Депутат считает, что в Год семьи было бы правильным ввести такие выплаты на федеральном уровне.

Ранее Нилов рассказал, по какому принципу предполагается производить выплаты. Поощрения планировали платить за каждый год брака после 20 лет совместной жизни.