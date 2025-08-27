В России предложили внедрить систему вознаграждения за отказ от алкоголя и никотина

Общероссийская общественная организация «Зов народа» предложила внедрить в стране систему вознаграждения за отказ от алкоголя и никотина. Инициатива была представлена Правительству РФ и депутатам Госдумы, сообщает Life.ru .

Организация предлагает разработать и реализовать программу «Стимулирование здорового образа жизни через систему финансовой мотивации», известную как «Кешбэк за здоровье». Участникам программы, которые смогут подтвердить отказ от вредных привычек справкой от нарколога или терапевта, будут предоставляться различные бонусы, включая налоговые вычеты, выгодные условия по кредитам и вкладам, а также скидки на страхование.

Финансирование инициативы планируется за счет акцизов на алкоголь и табак, а также средств национального проекта «Укрепление общественного здоровья».

По мнению представителей «Зова народа», такая мера будет способствовать оздоровлению нации и повышению качества жизни граждан России.