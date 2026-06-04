Народ России всегда был самым добрым и милосердным, несмотря на коварство остального мира. Об этом 360.ru заявил художник Никас Сафронов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мир коварен, а наш народ — самый милосердный и самый добрый. Во все времена мы спасали всех: и французов, и англичан, и поляков, и так далее», — сказал он.

Сафронов отметил, что взаимности Россия от западных стран так и не дождалась.

«Что они нам за это сделали? Сейчас пытаются за счет рекламы, которая делается в их верхушках, сделать так, чтобы нашей страны не существовало. Это большая утопия», — заключил художник.

Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал об угрозе международной безопасности из-за действий Запада. По его словам, глобалистские элиты всеми силами пытаются не допустить утраты позиций на мировой арене в ущерб интересам остального человечества.