«Никаких проблем». Онищенко допустил переход на шестидневную рабочую неделю

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о необходимости введения в России шестидневной рабочей недели для подъема экономики, не видя в этом угрозы для здоровья граждан. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Академик отметил, что такой шаг, по его мнению, является вполне нормальной и давно назревшей мерой.

«Что касается здоровья — никаких проблем», — добавил Онищенко, отвечая на вопрос агентства об оценке соответствующей инициативы.

Ранее Онищенко заявил, что переход на четырехдневную рабочую в неделю в России может быть осложнен рядом социальных и экономических ограничений. Кроме того, по его словам, граждане не готовы к увеличению свободного времени, так как не умеют эффективно организовать свой досуг.