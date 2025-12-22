«Куда себя деть». Четыхдневку назвали вредной для россиян, потому что они могут заскучать

Переход на четырехдневную рабочую в неделю в России осложнен рядом социальных и экономических ограничений. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, граждане вряд ли готовы к увеличению доли свободного времени, так как они не смогут эффективно организовать досуг.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре работаем, три дня думаем, куда себя деть», — сказал Онищенко.

Онищенко добавил, что сокращение рабочей недели негативно повлияет на экономику. Академик не исключил, что такой переход состоится, когда появятся технологии, с помощью которых удастся сохранить темпы по всех отраслях экономики.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков посоветовал россиянам не ждать перехода на четырехдневку.