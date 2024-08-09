Минздрав предложил включить расстройства сексуального предпочтения в новый перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, но эта задумка чревата рядом последствий. Напрашивается и вопрос о том, кто сможет точно установить заболевание, и вопрос о связи между вождением и сексуальной ориентацией. Эту тему 360.ru подробно прокомментировала семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

Она объяснила, что расстройства половой идентификации и сексуальной ориентации никак не влияют на возможность управлять машиной.

«У нас есть масса лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые прекрасно могут управлять транспортным средством», — отметила Никитина.

По ее словам, хорошим водителем может оказаться даже педофил. Она объяснила, что такого человека необходимо ограничивать в социальном плане, но на его водительский опыт болезнь никак не влияет.

«Даже если человек — педофил, что очень плохо и что требует социального ограничения, но, чисто теоретически, это водить машину ему никак не мешает. Другой вопрос — с социальной точки зрения, с социальных норм. Надо сделать так, чтобы он не водил группы детей, не работал в школе и так далее», — добавила сексолог.

Даже если расстройства в сексуальной сфере внесут в список заболеваний, встанет вопрос о том, кто будет это проверять.

«Здесь, наверное, они хотят приравнять это к психическим заболеваниям. Но тут вопрос опять же очень большой. Кто будет это устанавливать?» — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она назвала идею Минздрава некорректной и усомнилась в том, что ее можно будет воплотить в реальности.

«Мне кажется, пытаются перегнуть палку и найти [черную] кошку в черной комнате», — заключила психотерапевт.

Ранее Минздрав разработал проект закона об ограничениях на управление транспортными средствами. В перечень расстройств личности и поведения вошли фетишизм, вуайеризм, педофилия, а также другие болезни.