Исламовед Рустам Батров: сегодня никабы утратили свою актуальность у женщин

Исламовед Рустам Батров в разговоре с изданием Inkazan рассказал, что на сегодняшний день никабы утратили свою актуальность. Эксперт заметил, что этот элемент в одежде прежде всего являлся вопросом не религии, а социального устройства.

Он пояснил, что исторически никабы могли себе позволить женщины высокого социального положения. Сегодня никаб утратил актуальность по причине того, что подчеркнуть статусность женщины стремятся через бренды и другие символы.

Сейчас никаб никак не вписывается в социальный контекст, добавил Батров.