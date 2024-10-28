«Деструктивные движения». В Госдуме сравнили квадробику с ЛГБТ и чайлдфри

В России разработали законопроект, запрещающий пропаганду квадробики. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал 360.ru, для чего это потребовалось.

Он сравнил квадробику с ЛГБТ* и чайлдфри.

«То есть это все деструктивные движения, деструктивные течения, увлечения, которые нам навязываются западными специалистами, которые делают любые возможные попытки дестабилизировать наше общество», — заявил Свинцов.

Он добавил, что на самом Западе из-за увлечения этим движением разваливаются семьи и падает рождаемость.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила родителям «лечить» детей-квадроберов любовью, заботой и вниманием.

* Запрещенная в России экстремистская организация