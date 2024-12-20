Священник Островский: в пожеланиях в новогоднюю ночь ничего такого нет

Если христианин желает что-то в новогоднюю ночь, то тут нет ничего предосудительного. Об этом 360.ru сообщил настоятель Георгиевского храма в Нахабино священник Павел Островский.

«В новогоднюю ночь, если именно пожелание, то ничего такого в этом нет. Это проявление доброты и вежливости. Пожелание — не гадание, мы часто желаем друг другу счастья или здоровья», — сказал он.

Островский назвал проблемой, когда люди начинают гадать, например, на Святки.

«Любая форма гадания для христиан неприемлема. Традиции гадать много веков, некоторые серьезно к этому подходят. Тут уже вопрос, зачем человек это делает», — добавил священнослужитель.

Ранее иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) заявил, что с точки зрения православного христианства загадывание желания в новогоднюю ночь считается грехом и отказом от веры.