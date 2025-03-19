Невзорова и его жену признали террористическим объединением

Росфинмониторинг внес журналиста и иноагента Александра Невзорова* и его супругу в список террористов и экстремистов в качестве объединения. Об этом сообщил сайт ведомства.

Супружеская чета появилась в реестре террористических организаций.

«Объединение, членами которого являются Невзоров* Александр Глебович 03.08 1958 года рождения, уроженец города Ленинграда, Невзорова* Лидия Алексеевна 29.03 1973 года рождения», — отметили в Росфинмониторинге.

Суд летом 2024 года признал Невзорова* и его жену экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Имущество супругов постановили обратить в доход государства.

Зимой пресс-служба судов Санкт-Петербурга подтвердила, что иск прокуратуры к Лидии Невзоровой* и его теще Наталии Колесниковой удовлетворили. Сделку купли-продажи недвижимости между дочерью и матерью признали мнимой. Квартиру обратят в доход государства.