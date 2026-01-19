Невролог Юсупова рассказала, что с профессиональным выгоранием чаще сталкиваются работники «помогающих» специальностей

После продолжительных зимних каникул возвращение к рабочей рутине может вызывать апатию и нежелание работать. Врач-невролог Российского центра неврологии и нейронаук Джамиля Юсупова рассказала kp.ru , как отличить временную усталость от профессионального выгорания и что с этим делать.

Определить наличие профессионального выгорания можно с помощью опросника, разработанного специалистами клиники Мэйо. Он состоит из 12 вопросов, ответы на которые помогут выявить признаки выгорания. Даже положительный ответ на один вопрос может указывать на риск профессионального выгорания.

По словам Юсуповой, профессиональное выгорание — это длительный хронический стресс, связанный с работой. Оно может привести к истощению, тревожным и депрессивным расстройствам, нарушению сна и другим проблемам со здоровьем.

Риск профвыгорания зависит от личности человека и условий работы. Оптимистичные люди страдают реже, а более ранимые и чувствительные склонны к выгоранию.

Также к профвыгоранию могут привести работа в «помогающих» профессиях, высокая нагрузка и длинный рабочий день, размытые трудовые обязанности, отсутствие обратной связи и оценки результатов работы;, недостаток поддержки на работе, нарушение баланса между работой и личной жизнью, а также некомфортная среда на работе.

Чтобы настроить себя на рабочую волну, можно попробовать напоминать себе о смысле и ценности своего труда, использовать ритуалы, помогающие влиться в рабочий график. Важно делать паузы в работе минимум раз в час, а для поддержания тонуса ввести в привычку офисную зарядку.

Если эти методы не помогают, и состояние не улучшается в течение полутора-двух недель, следует обратиться за медицинской помощью к неврологу или врачу-психотерапевту, заключила Юсупова.