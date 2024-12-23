Невролог Демьяновская: мигание гирлянды может вызвать эпилептический приступ и мигрень

Некачественные елочные гирлянды могут представлять серьезную опасность для здоровья. Об этом предупредила невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Известиями».

По ее словам, мигающий свет может стать причиной эпилептических приступов и мигреней. Это связано с тем, что люди с эпилепсией особенно уязвимы к такому воздействию, так как их мозг подвержен избыточной активности нейронов. Однако, подобные приступы могут возникнуть и у здоровых людей при воздействии определенных факторов, таких как яркие вспышки света.

Чтобы избежать неприятных последствий, Демьяновская рекомендует приобретать сертифицированные гирлянды с мягким желтым светом и использовать их в режиме постоянного свечения.

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