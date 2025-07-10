Невозможно и только разозлит: в ГД опровергли планы ввозить мигрантов из Индии

Накануне в интернете появилась информация, что на Урал якобы завезут миллион мигрантов из Индии. Депутат Ярослав Нилов в комментарии 360.ru рассказал, почему это «звучит как чья-то бредовая мысль», а на практике невозможно.

Он напомнил, что правительство утвердило на 2025 год всего 230 тысяч квот на рабочие визы для иностранцев. Ни о каком миллионе, по его словам, при этом не может идти и речи.

«На самом деле это все нереальные вещи, которые только злят наших людей. То же самое касается вбросов относительно увеличения пенсионного возраста. Это не соответствует действительности. Никаких разговоров, законопроектов на эту тему нет», — подчеркнул Нилов.

Депутат подчеркнул, что такие заявления могут быть либо глупостью, либо провокацией.

Ранее Минтруд также опроверг информацию о ввозе миллиона мигрантов из Индии. Квота на эту страну, по его данным, составляет чуть более 70 тысяч человек.