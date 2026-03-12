Netflix начал регистрацию товарных знаков Stranger Things в России

Американский видеосервис Netflix захотел зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Название знаков соответствует названию популярного фантастического сериала «Очень странные дела», который выходил на платформе с 2016-го по 2025-й год.

Заявки на регистрацию поступили в Роспатент в марте нынешнего года. Заявителем выступила «Нетфликс Студиос».

В случае одобрения компания сможет продавать в России аксессуары для гаджетов, одежду, канцелярию, видеоигры, а также оказывать развлекательные услуги.

Ранее стало известно, что Джаред Лето решил зарегистрировать в России свой товарный знак.