Нет закона для неверующих. В ГД предложили защитить права женщин от деятелей РПЦ

Женщинам не нужны большие доходы, часть денег они могут отдавать на церковные нужды. Такой вариант предложил священнослужитель Кирилл Марковский. Однако председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина в беседе с «Газета.Ru» раскритиковала его предложение. По ее мнению, инициатива только оттолкнет россиян от Церкви.

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих», — сказала она.

Останина сослалась на Конституцию, согласно которой Церковь отделена от государства. По ее мнению, навязывание светскому обществу религиозных воззрений неэтично и считается нарушением церковных канонов. Также она призвала «урезонить» этические каноны для священников, чтобы они перестали обижать женщин.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что платок в церкви — это знак смирения для женщин. Он отметил, что ценность кроется не в одежде, а во внутреннем состоянии души.