По словам эксперта, понятие «дресс-код» в храме предполагает не жесткие требования, а символ уважения и почтительности к святому месту. Как отметил общественник, главная ценность кроется не в самой одежде, а во внутреннем состоянии души и уважительном отношении к храму.

Иванов обратил особое внимание на вопрос использования головных уборов женщинами. Так, платок — это не просто символ замужнего статуса, а прежде всего знак сосредоточенности на молитве и смирения. Головной убор — наглядное воплощение мысли о том, что посещение храма отличается от обычного бытового пространства.