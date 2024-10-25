Несколько украинских сообществ пополнили список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов батальон «Днепр-1»

Росфинмониторинг добавил в список террористических и экстремистских организаций несколько украинских сообществ. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства .

В перечень попали батальон «Днепр-1»* (также известный как полк «Днепр-1»*) и группа, сформированная сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, которая действовала в Энергодаре.

В обновленный список также вошли группа «Авангард народной воли»* и сообщество «Джамаат»*, образованное в исправительном учреждении Дагестана.

Ранее Росфинмониторинг внес Залину Маршенкулову* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующее решение приняли после публикации журналисткой материалов, пропагандирующих ЛГБТ**.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росинформмониторинга.

**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.