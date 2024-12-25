Несколько следовавших в Казань самолетов сели в Самаре

Аэропорт Казани перенаправил три самолета в Самару

Несколько следовавших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром в Самаре. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе казанской авиагавани.

«Направляющиеся в аэропорт „Казань“ рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару», — уточнил собеседник агентства.

В 7.55 в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на отправку и прием рейсов. Это потребовалось для «обеспечения безопасности полетов».

В Telegram-канале «Крыша ТурДома» ранее отметили, что пассажиры, которые прибыли в Самару вместо Казани, были вынуждены добираться до пунктов назначения за свой счет. Кроме того, некоторым не выдали багаж.

Ранее сегодня появилась информация о введении плана «Ковер» в казанском аэропорту из-за угрозы атаки беспилотников.