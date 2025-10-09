Нереализованное эго: как и почему формируется игровая зависимость

Психолог Мисютин: в онлайн-играх человек может почувствовать себя успешным

Разработчики онлайн-игр манипулируют игроками для заработка. С их помощью человек может отвлекаться от реальности, но это ложное ощущение, объяснил 360.ru психолог Григорий Мисютин.

По его словам, в играх есть система быстрого поощрения, при которой игроку показывают, насколько он успешен вне зависимости от результата.

«Любое приложение или игра старается удержать пользователя дольше, это повышает привлекательность размещения рекламы либо развивает новую психологическую ловушку: мол, посмотри, ты можешь выглядеть так же, как другие. Игроку предоставляют дополнительные цифровые продукты — например, образ персонажа, который человек может показать лишь за дополнительные деньги», — рассказал психолог.

Мисютин добавил, что у игрока проявляется эффект потраченных усилий и любимое приложение становится значимой инвестицией.

«Поэтому люди готовы взять даже заемные деньги. Если человек привык компенсировать психоэмоциональный дискомфорт, то для разгона эмоционального состояния вновь вкладывает деньги в игру. За этим всем стоит нереализованное эго», — объяснил он.

Психолог добавил, что некоторые люди не ведутся на подобные уловки, потому что могут хорошо чувствовать себя в игре и без вливания средств, подходя к такому досугу более трезво.

«А если что-то и покупают, то это про осознанное и критичное отношение. Такие люди понимают, что могут тратить деньги, но если платеж не пройдет, то ничего страшного, главное — сам процесс», — заключил Мисютин.

Психолог Анатолий Вереургин предупреждал о повышенном риске лудомании при депрессии.