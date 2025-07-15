Психолог Вереургин предупредил о повышенном риске лудомании при депрессии

Людей, подверженных импульсивным действиям, испытывающих сильные эмоции или находящихся в сложной финансовой ситуации, чаще настигает проблема игромании. Об этом сообщил психолог Анатолий Вереургин в беседе с « Известиями ».

По его словам, игровая зависимость может развиться у людей, стремящихся испытать острые ощущения, находящихся в состоянии скуки или одиночества. Вероятность формирования лудомании возрастает у лиц с определенными психоэмоциональными нарушениями, такими как депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство.

«Также повышается шанс развития лудомании после первого крупного выигрыша, так как мозг получает „быстрый“ дофамин», — добавил специалист.

Как пояснил медик, лудомания — это серьезная патология, выражающаяся в неконтролируемом стремлении к азартным играм, несмотря на разрушительные последствия для личной и общественной жизни пациента.