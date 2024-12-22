Неравнодушные россиянки довели бездомного пса до ожирения

Сначала Миша работал на автостоянке охранником, но прошлые владельцы площадки бросили свое дело и уехали. Собака осталась на цепи, на которой провела два года. Чтобы животное не умерло от голода, две работавшие неподалеку женщины перебрасывали Мише еду через забор.

Но они не учли, что пес находился на цепи, поэтому никакой физической нагрузки у него не было и за два года он увеличил вес до 65,5 килограмма при норме в 25.

У автостоянки появились новые владельцы, которые решили отпустить собаку на волю. Но снятый с цепи Миша не смог даже устоять на ногах. Опеку над животным взяли волонтеры, которые показали растолстевшего пса ветеринарам — те назначили строгую диету.

Жительница Брянска взяла Мишу на передержку, чтобы следить за его рационом. Волонтеры заявили, что восстановление пса проходит тяжело, но есть надежда, что его здоровье придет в норму.

В конце октября пермские зоозащитники сообщили о смерти страдавшего от ожирения кота Крошика. Волонтеры рассказали, что у животного резко ухудшилось состояние здоровья. В пермский приют для животных он попал уже раскормленным бывшими хозяевами. Зоозащитники добились снижения веса кота с 17 до 14 килограммов, но это животное не спасло.