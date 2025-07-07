ВЦИОМ: больше половины россиян не поддержали идею налога на тунеядство

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого показали, что идея введения налога на тунеядство вызывает противоречивые реакции среди россиян. Так, 59% опрошенных не поддержали эту инициативу, но есть и те, кто склонен ее одобрять — таких набралось около трети, сообщил сайт «Ридус» .

Поддержка этой меры наиболее высока среди людей, родившихся в период с 1948 по 1967 годы. В то же время среди родившихся в XXI веке лишь 19% готовы принять налог на тунеядство, а 76% выступают против.

Опрос также показал, что 45% россиян хотят, чтобы был введен закон, который предусматривал бы строгое наказание за тунеядство, как это было в советское время. Среди неработающих граждан такую меру поддерживают 52%, а среди работающих — только 41%. Молодое поколение (зумеры) слабо поддерживает наказание для тунеядцев (19%), в отличие от граждан старше 1967 года рождения, где поддержка достигает 58%.

Респонденты также высказали разные мнения о том, кто может считаться тунеядцем. Примерно 46% видят в них людей, которые не работают и бездействуют, 24% считают тунеядцами тех, кто живет за счет государства или близких. Есть и те, кто полагает, что тунеядцы ведут бесплодный образ жизни (22%), а также те, кто считает, что тунеядец — это человек с паразитическим и маргинальным образом жизни (9%).