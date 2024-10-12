Непублично замедлять веб-сайты собрались в России

Роскомнадзор разработал проект приказа, который позволит регулятору на основании внесудебного решения Генпрокуратуры непублично замедлять работу отдельных интернет-ресурсов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на документ на портале правовой информации.

В материале указали, что РКН через генпрокурора и его заместителей сможет напрямую управлять сетями связи операторов и не отчитываться. Надзорному ведомству также якобы разрешили не указывать обоснование своего решения о замедлении того или иного сервиса, поэтому Роскомнадзор теперь сможет не отчитываться об этом.

Авторы статьи напомнили, что раньше РКН уже использовал технические средства для замедления ресурсов, однако теперь для них будет получено юридическое обоснование.

Ранее Роскомнадзор заблокировал платформу Discord в связи с нарушением требований законодательства.