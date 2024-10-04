Юрист Воропаев: Харатьяну будет непросто выиграть суд по делу о залоговой машине

При покупке автомобиля его всегда нужно проверять на наличие залога. Об этом также должен предупреждать дилер, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев. Таким образом он прокомментировал новость об актере Дмитрии Харатьяне, который обратился в суд после приобретения залоговой машины.

Если покупатель не проверил авто, он считается недобросовестным приобретателем.

«Вы заблаговременно не проверили эту информацию, и поэтому очень часто суды отказывают <…> в защите прав. Потому что у него имелись все средства, необходимые для того, чтобы проверить, находился ли автомобиль в залоге либо нет», — объяснил специалист.

Он добавил, что проверить наличие залога можно на сайте нотариальной палаты. Для этого достаточно ввести VIN-код — уникальный идентификационный номер машины.

При заключении договора купли-продажи по закону автомобиль должен быть свободен от обязательств или собственности третьих лиц. Если машина находится в залоге, дилер должен предупредить об этом покупателя.

«Если не сообщили, то это вина продавца. У покупателя есть право расторгнуть такой договор и получить денежные средства за приобретенный автомобиль в случае несоблюдения этих условий», — отметил Воропаев.

Харатьян попросил суд признать его добросовестным приобретателем и прекратить залог авто. Актеру будет непросто защитить свои права, считает юрист.

«Непросто, потому что он как покупатель должен был в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса проверить автомобиль на наличие залога на момент приобретения. Но с учетом того, что он является публичной личностью, и СМИ решили обратить на это внимание, я думаю, суды могут в данной конкретной ситуации изменить подход», — заключил эксперт.

Харатьян купил машину у дилера премиальных китайских электромобилей ООО «НЕО Карс Бел». Оказалось, что она находится в залоге у ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».