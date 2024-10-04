Харатьяну продали машину в залоге. Артист пошел в суд

Актер Дмитрий Харатьян приобрел автомобиль и позже выяснил, что машина находится в залоге. Артист подал иск в Хорошевский суд Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Харатьян купил автомобиль у дилера премиальных китайских электромобилей ООО «НЕО Карс Бел». Затем артист узнал из СМИ, что компания занимается продажей залоговых машин. Он проверил свое авто в специальном реестре и выяснил, что машина действительно находится в залоге у ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».
«Истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий», — добавили в пресс-службе.
Закредитованность россиян снова вынудила Госдуму взяться за коллекторов. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект об ужесточении ответственности для «вышибал».
«Непросто будет». Юрист — об иске Харатьяна из-за покупки залогового авто
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