Неправдивые сказки. В России призвали запретить турецкие сериалы

Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России из-за неправдивости

Кадр из сериала «Постучи в мою дверь"/kino-teatr.ru
Фото: Кадр из сериала «Постучи в мою дверь"/kino-teatr.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Свое мнение о них он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надо запретить турецкие сериалы. Потому что турецкие сериалы — это белиберда полнейшая. Это вранье от начала до конца», — пожаловался Милонов.

По его словам, в турецких сериалах нет ни одного хорошего актера. Депутат добавил, что в этих лентах также создается ложный образ мужчины и нереалистичная картина идеальной семьи и отношений.

«Люди смотрят и думают, что так и есть. Им нравится сказка, которая неправдивая», — добавил он.

Ранее Союз кинематографистов России заявил, что министерство просвещения предложило переснять 30 советских фильмов и создать 15 картин по произведениям отечественной литературы. Новые ленты должны способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотизма среди детей и подростков.

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