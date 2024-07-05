В России предложили переснять 30 советских фильмов

Министерство просвещения представило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций. Ведомство предложило переснять 30 советских лент и создать 15 картин по произведениям отечественной литературы, сообщил Союз кинематографистов России .

В министерстве уточнили, что выпуск новых фильмов должен способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотизма среди детей и подростков.

В перечень ведомства попали такие известные советские ленты, как «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) режиссера Сергея Эйзенштейна, «Судьба человека» (1959) и «Война и мир» (1967) режиссера Сергея Бондарчука, «Летят журавли» (1957), режиссера Михаила Калатозова и другие.

Для экранизации в Минпросвещения предложили «Севастопольские рассказы» писателя Льва Толстого, рассказ Андрея Платонова «Одухотворенные люди», рассказ Александра Солженицына «Матренин двор» и другие произведения.

Ранее писатель Платон Беседин призвал Госдуму ввести запрет на ремейки советской киноклассики. Например, переснятый фильм «Кавказская пленница» он назвал «запредельным днищем».