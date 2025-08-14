Психолог Самбурский рассказал, что люди с травмой отвержения считают себя недостойными близости

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Газете.Ru» , что травма отвержения часто формируется в детстве из-за отсутствия любви и эмоционального контакта.

«Ребенку жизненно необходимо, чтобы ему словами и делом говорили "я с тобой": улыбались, зарывались носом в волосы и обнимали просто так», — подчеркнул эксперт.

Травма отвержения может проявиться и в подростковом, и во взрослом возрасте как реакция на сильные эмоциональные потрясения, такие как буллинг, развод родителей или предательство. Психолог отметил, что человек с такой травмой считает себя недостойным близости и заранее ожидает отказ. Он становится гиперчувствительным к малейшему неодобрению и постоянно сканирует поведение других на предмет признаков отвержения.

В отношениях люди с травмой отвержения демонстрируют два противоположных паттерна: зависимость или контрзависимость. В первом случае человек цепляется за партнера, жертвуя своими желаниями и границами. Во втором — демонстрирует показную независимость и холодность.

Самбурский привел в пример Катю Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит» и Надю из «Ирония судьбы, или с легким паром». Эти героини демонстрируют типичное поведение людей с травмой отвержения.

Психолог подчеркнул, что травма отвержения не приговор. Она возникает в отношениях и исцеляется тоже в отношениях — с партнером, другом или психологом.