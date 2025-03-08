Необычное поздравление севастопольского депутата с 8 Марта напомнило мем

Самое необычное поздравление с 8 Марта прозвучало от севастопольского депутата Александра Кулагина. Он пожелал россиянкам, чтобы в их душах цвел сад из радости, гармонии и смелых надежд, стоя с огромным букетом на фоне озера.

«Вы — наше вдохновение, наша опора и самый красивый повод для гордости!», — написал он в своем Telegram-канале.

Кулагин назвал 8 Марта праздником весны, когда в честь женщин расцветают цветы и поют птицы, а солнце начинает греть и становиться ярче.

«Это очень добрый, хороший праздник, потому что вы наши вдохновители. Без вас нам было бы очень и очень плохо», — сказал он.

Депутат выразил благодарность жительницам России за то, что они учат мужчин верить в чудеса, находить прекрасное в мелочах и не сдаваться на пути к цели, даже если он кажется трудным.

Из-за того, что чиновник выбрал довольно необычное место для своей речи — озеро, пользователи сразу же вспомнили один из мемов — фото школьника в костюме за письменным столом в болоте с ряской.

Ранее мужчины, надев маску с лицом известного актера Дмитрия Нагиева, поздравляли прохожих с Международным женским днем и дарили им цветы. Флешмоб проходил в более чем десяти городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.