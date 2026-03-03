PepsiCo зарегистрировала в России пять торговых марок для энергетиков

Американская корпорация PepsiCo оформила в России регистрацию пяти торговых марок, предназначенных для продажи энергетиков. Это следует из данных электронного реестра Роспатента, сообщило РИА «Новости» .

Документы на регистрацию подали в октябре 2024-го от компании PepsiCo. В феврале 2026-го Роспатент одобрил регистрацию всех пяти товарных знаков.

Теперь компания имеет право выпускать и продавать на территории страны тонизирующие, изотонические и высокобелковые напитки линейки DriveMe, используя для этого разные марки.

PepsiCo Inc. входит в число мировых лидеров по производству еды и напитков. Она владеет такими торговыми марками, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay’s, Cheetos, Doritos. Впервые в России появилась в 1959 году на выставке американской продукции в Москве.

Ранее стало известно, что Huawei оформила в России два новых товарных знака. Компания будет продавать на территории страны часы и автомобили.