Нельзя лишать подростков детства. В ГД выступили против работы детей по выходным

Депутат Бессараб выступила против того, чтобы дети работали в выходные

В России собираются разрешить привлекать к работе в выходные дни во время летних каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые трудятся в составе студенческих отрядов. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с 360.ru заявила, что не поддерживает эту идею. И этому есть несколько причин.

«Я вообще против расширения непосредственно возможностей по привлечению несовершеннолетних к труду. На мой взгляд, сегодня те гарантии, которые действуют, они достаточны», — сказала депутат.

Также она обратила внимание, что авторы законопроекта обращают внимание на то, что дети часто участвуют в мероприятиях по каким-то молодежным фестивалям, которые проходят как раз в выходные праздничные дни.

Однако в документе, подготовленном к первому чтению, почему-то упоминаются строительные отряды, отметила Бессараб. Непонятно, какое отношение они имеют к фестивалям.

«Поэтому давайте подождем рассмотрения законопроекта во втором чтении, тогда будет более понятна, по крайней мере, та цель, которую ставят законодатели», — сказала собеседница 360.ru.

По словам депутата, не лишать подростков детства. Хочется, чтобы отнимали личное время. Она, почему детям не разрешают работать в выходные и праздники.

«Предположительно, дети должны проводить эти дни с семьей. Сегодня, если мы принимаем такое решение (законопроект — прим. ред.), то должны понимать, насколько гарантируем, что в другое время ребенок компенсирует вот эту занятость», — подчеркнула Бессараб.

Ранее в Думе предложили доплачивать пенсионерам за нескольких неработающих детей. По действующему законодательству получатели страховой пенсии могут оформить доплату максимум за трех иждивенцев. Новый законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев.