«Нельзя лишать людей помощи!» В Думе потребовали изменить правила выплат предпенсионерам

В Думу внесут законопроект о выплате пособия по безработице для предпенсионеров

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением выплачивать пособие по безработице гражданам предпенсионного возраста до тех пор, пока они не найдут работу или не выйдут на пенсию. Соответствующий законопроект уже вынесли на рассмотрение в Государственную Думу, рассказал 360.ru депутат.

«Предлагаю изменить правила выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, оставшимся без работы. Сегодня государство платит его не дольше 12 месяцев, а в суммарном исчислении 18 месяцев. Мы считаем, что выплачивать его нужно до момента трудоустройства или выхода на пенсию», — сказал лидер СРЗП.

Согласно статистическим данным Росстата, в России насчитывается около 10 миллионов граждан предпенсионного возраста. Из них официально трудоустроены не более четырех миллионов человек.

После изменений в пенсионном законодательстве 2018 года, которые подняли возраст выхода на страховую пенсию по старости, число безработных предпенсионеров увеличилось до 17,5% от общего числа безработных, отмечено в пояснительной записке проекта.

Миронов отметил, что люди предпенсионного возраста являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан. По его словам, именно они чаще всего сталкиваются с урезанием зарплаты и увольнениями, а найти новую работу для них бывает крайне сложно.

«Никто добровольно не будет сидеть без работы — на пособии не проживешь, да и стаж нужен для нормальной пенсии. Но пособие может быть важной мерой поддержки в сложной жизненной ситуации для наименее защищенных граждан. Нельзя лишать людей такой помощи», — сказал политик.

Россияне, достигшие пенсионного возраста, могут увеличить свою пенсию на 40% в течение пяти лет. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что для этого нужно отложить выход на пенсию и продолжить официально работать.