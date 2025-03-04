Депутат Бессараб: россияне могут увеличить свою пенсию на 40% в течение 5 лет

Россияне, которые достигли пенсионного возраста, имеют возможность увеличить свою пенсию на 40% в течение пяти лет. Для этого нужно отложить выход на пенсию и продолжить официально работать, рассказала «ФедералПресс» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, при продолжении трудовой деятельности количество индивидуальных пенсионных коэффициентов может возрасти до 45%, а фиксированные страховые выплаты по старости — до 36%.

Бессараб также подчеркнула, что пенсионеры могут рассчитывать на ежегодную индексацию пенсий, покрывающую инфляцию. Государство и работодатели готовы помочь увеличить пенсионные накопления при размещении средств в негосударственном пенсионном фонде. В этом случае доплата может достигать 360 тысяч рублей.

Депутат рекомендовала людям предпенсионного возраста проверить количество накопленных пенсионных баллов и информацию о трудовом стаже в личном кабинете.