Нельзя делать на ночь. Финалист «Битвы экстрасенсов» назвал 5 важных запретов

После заката нельзя убираться в доме и выносить мусор. Об этом финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Саков сообщил в беседе с Life .

По словам колдуна, подметание пола в вечернее время может привести к серьезным последствиям для финансового благополучия. Он отметил, что вместе с мусором из дома выметаются достаток и успех. То же самое относится к влажной уборке. Например, мытье полов на ночь может навлечь беду.

Кроме того, Саков напомнил о запрете выбрасывать мусор после наступления темноты. Эта рекомендация дополнила список ограничений, связанных с поддержанием чистоты в доме в ночное время.

Последний запрет коснулся взаимодействия с зеркалами. Саков настоятельно рекомендовал к ним не подходить. По его словам, после заката грань между мирами истончается, что делает зеркала потенциально опасными вплоть до появления потусторонних сущностей.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить рекламу услуг нумерологов, астрологов и экстрасенсов. Новые меры помогут оградить людей от мошенников, которые выманивают большие суммы денег.