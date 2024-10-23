Маршрут обязанных покинуть Россию мигрантов смогут отслеживать дистанционно

Правоохранители получат возможность дистанционно контролировать маршрут нелегальных мигрантов вплоть до границы. Меру будут применять для тех, кто должен самостоятельно уехать из страны, сообщили «Ведомости» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Предварительно, новый порядок вступит в силу с 5 февраля 2025 года. Мигрантов, которым нужно покинуть Россию самостоятельно, обяжут согласовать свой маршрут следования до пункта пропуска через госграницу с МВД по месту фактического пребывания. В случае каких-либо изменений иностранцы должны будут также уведомить об этом правоохранителей.

В государственную информационную систему миграционного учета будут вносить данные о дате, месте и маршруте выезда мигранта из России.

Специалистам предоставят право использовать информсистемы и технические средства, чтобы дистанционно контролировать маршрут иностранца и соблюдением им согласованного маршрута до границы.