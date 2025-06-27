Нелегально торгующий сигаретами бизнес предложили закрыть в России

Последние исследования показали, что более 96% нарушений зафиксировано на рынке розничной торговли табачной продукции, поэтому депутаты предложили ликвидировать в России нелегально торгующий сигаретами бизнес. Об этом 360.ru рассказал заместитель комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Человек, который торгует в розницу табачными и никотинсодержащими изделиями, должен заявить об этом в своем ОКВЭД и придерживаться определенных правил. Если он их не придерживается, им можно было бы отменять возможность банковских платежей, не давать возможностей для осуществления предпринимательской деятельности, рекламы», — сказал он.

Кирьянов заявил, что тотальные запреты не помогут решить проблему, поэтому в этой отрасли следует использовать «умное регулирование», которое будет сочетать в себе опыт надзорной деятельности и новые технологии. Кроме того, важно применять систему ранней первичной профилактики, чтобы с детства рассказывать людям о вреде курения.

Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов согласился с тем, что проблема действительно острая. Он отметил, что в законодательстве предусмотрено множество мер регулирования торговлей подакцизными товарами.

«Уголовный кодекс у нас никто не отменял. Если у нас торгуют сигаретами без каких-либо документов, сначала заводится административное дело, а далее, в зависимости от того, какие объемы — уголовное дело», — отметил он.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и глава парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил Госдуме ввести полный запрет на продажу никотинсодержащих продуктов и административную ответственность за оптовую и розничную продажу вейпов и электронных сигарет.