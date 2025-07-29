Нелегально прибывший из Стамбула в Новороссийск кот Бурак нашел новую семью

Кота Бурака из Турции, переплывшего Черное море в контейнере судна, которое следовало из Стамбула в Новороссийск, пристроили в новую семью. Об этом сообщило издание KP.RU .

Журналисты рассказали, что найти новых хозяев для хвостатого путешественника удалось только со второй попытки. Изначально его забрала к себе одна из сотрудниц таможни. Спустя некоторое время она отказалась от питомца, сославшись на то, что он сильно шумел по ночам.

После этого Бурак отправился к волонтеру из Геленджика. Девушка нашла для кота новую семью. Его забрала семья из Краснодара.

«Он обосновался, его там любят, а значит, он быстрее адаптируется к месту», — рассказала женщина, которая занималась поисками новых хозяев.

Кот из Турции незаконно пробрался в Россию в марте этого года. Моряки случайно обнаружили пушистого нелегала, когда он выдал свое присутствие на борту мяуканьем из грузового отсека.