Онколог Воронцов: сигареты, алкоголь и лишний вес повышают риск развития рака груди

За последние 10 лет заболеваемость раком груди в России увеличилась на треть. Каждый год врачи диагностируют свыше 70 тысяч случаев, рассказал нижегородский врач-онколог и кандидат медицинских наук Алексей Воронцов сайту pravda-nn .

По его словам, в группу риска входят женщины, в роду которых выявляли рак груди или яичников по линии матери. Избыточная масса тела, курение и злоупотребление спиртным также провоцирует развитие рака молочных желез.

С 2020 года этот вид злокачественных новообразований стал лидером по распространенности среди всех видов онкологических болезней, отметил специалист.