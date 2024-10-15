Онколог Воронцов: сигареты, алкоголь и лишний вес повышают риск развития рака груди

За последние 10 лет заболеваемость раком груди в России увеличилась на треть. Каждый год врачи диагностируют свыше 70 тысяч случаев, рассказал нижегородский врач-онколог и кандидат медицинских наук Алексей Воронцов сайту pravda-nn.
По его словам, в группу риска входят женщины, в роду которых выявляли рак груди или яичников по линии матери. Избыточная масса тела, курение и злоупотребление спиртным также провоцирует развитие рака молочных желез.
С 2020 года этот вид злокачественных новообразований стал лидером по распространенности среди всех видов онкологических болезней, отметил специалист.
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